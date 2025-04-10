Режиссер клипа с Овечкиным: «Он уже был суперзвездой в 2011-м, но в общении — невероятно простым парнем. Я был впечатлен, что великий спортсмен может быть таким»

Соловьев: Присоединяюсь к поздравлениям. Далекий 2011 год. Я всегда был убежден, что величие человека не только в его профессиональных навыках, но и человеческих качествах. Когда я первый раз увидел Александра перед съемкой, он уже был суперзвездой. Но в общении он был невероятно простым парнем. Съемки прошли максимально легко, и я был впечатлен, что такой великий спортсмен может быть простым в жизни.