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Режиссер клипа с Овечкиным: «Он уже был суперзвездой в 2011-м, но в общении — невероятно простым парнем. Я был впечатлен, что великий спортсмен может быть таким»

В 2011 году Овечкин снялся в клипе с музыкантом Сашей Белым, где лично зачитал рэп. Капитан Вашингтона стал гостем программы Пусть говорят в онлайн-формате, где обсудил съемки в клипе с ведущим Дмитрием Борисовым и режиссером Тимуром Соловьевым.
Источник: Спортс"

В 2011 году Овечкин снялся в клипе с музыкантом Сашей Белым, где лично зачитал рэп. Капитан «Вашингтона» стал гостем программы «Пусть говорят» в онлайн-формате, где обсудил съемки в клипе с ведущим Дмитрием Борисовым и режиссером Тимуром Соловьевым.

Борисов: Тимур Соловьев в нашей студии — человек, который снимал этот ролик.

Овечкин: Постоянно слушаем этот трек в машине, когда едем в школу, детский сад. До сих пор.

Соловьев: Присоединяюсь к поздравлениям. Далекий 2011 год. Я всегда был убежден, что величие человека не только в его профессиональных навыках, но и человеческих качествах. Когда я первый раз увидел Александра перед съемкой, он уже был суперзвездой. Но в общении он был невероятно простым парнем. Съемки прошли максимально легко, и я был впечатлен, что такой великий спортсмен может быть простым в жизни.

Овечкин в «Пусть говорят»: подарили корову и разобрали архитектуру его мозга.