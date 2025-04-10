«Вашингтон» проведет церемонию чествования Овечкина перед матчем с «Каролиной». Форвард получит подарок от владельцев и партнеров

«Владелец “Вашингтон Кэпиталз” Тед Леонсис, председатель правления Дик Патрик и президент по хоккейным операциям Брайан Маклеллан присоединятся к жене Овечкина Анастасии, детям Сергею и Илье, маме Татьяне и тестю Кириллу на льду, чтобы поздравить Овечкина.
Во время церемонии Овечкин получит специальный подарок от семьи Леонсис, организации и своих партнеров по команде", — говорится в сообщении клуба.
11 апреля также состоится мероприятие для болельщиков, посвященное рекорду российского хоккеиста. Его посетят сам Овечкин, а также Ларс Никлас Бэкстрем, Ти Джей Оши и владелец «Кэпиталс» Тед Леонсис.
Матч «Вашингтон» — «Каролина» состоится 11 апреля и начнется в 02:30 по московскому времени.