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«Вашингтон» проведет церемонию чествования Овечкина перед матчем с «Каролиной». Форвард получит подарок от владельцев и партнеров

Кэпиталс сообщили, что перед игрой с Каролиной в регулярном чемпионате НХЛ состоится церемония чествования российского хоккеиста. Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу.
Источник: Спортс"

«Владелец “Вашингтон Кэпиталз” Тед Леонсис, председатель правления Дик Патрик и президент по хоккейным операциям Брайан Маклеллан присоединятся к жене Овечкина Анастасии, детям Сергею и Илье, маме Татьяне и тестю Кириллу на льду, чтобы поздравить Овечкина.

Во время церемонии Овечкин получит специальный подарок от семьи Леонсис, организации и своих партнеров по команде", — говорится в сообщении клуба.

11 апреля также состоится мероприятие для болельщиков, посвященное рекорду российского хоккеиста. Его посетят сам Овечкин, а также Ларс Никлас Бэкстрем, Ти Джей Оши и владелец «Кэпиталс» Тед Леонсис.

Матч «Вашингтон» — «Каролина» состоится 11 апреля и начнется в 02:30 по московскому времени.