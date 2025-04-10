«Вашингтон» проведет церемонию чествования Овечкина перед матчем с «Каролиной». Форвард получит подарок от владельцев и партнеров

«Владелец “Вашингтон Кэпиталз” Тед Леонсис, председатель правления Дик Патрик и президент по хоккейным операциям Брайан Маклеллан присоединятся к жене Овечкина Анастасии, детям Сергею и Илье, маме Татьяне и тестю Кириллу на льду, чтобы поздравить Овечкина.