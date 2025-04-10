Футбольное «Динамо» пригласит Овечкина сыграть еще матч. Гафин заявил: «С удовольствием попрошу Александра»

Воспитанник хоккейного «Динамо» уже играл за футбольный клуб в товарищеском матче против «Амкала» из Медиалиги в 2022 году. Форвард «Вашингтона» тогда забил гол и помог команде победить с крупным счетом — 5:0.
— Попросите ли Овечкина при личной встрече перейти в хоккейное «Динамо» раньше, чем он это запланировал?
— Я не могу просить его переходить в хоккейное «Динамо», у хоккейного «Динамо» свое руководство, и это в их компетенции (улыбается).
Но с удовольствием попрошу Александра Овечкина перейти в футбольное «Динамо» на один матч, — сказал Гафин.
Овечкин забросил 895-ю шайбу и стал лучшим бомбардиром в истории регулярных чемпионатов НХЛ, 39-летний россиянин обогнал Уэйна Гретцки (894).