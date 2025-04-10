Депутат Миронов об Овечкине: «Выдающийся спортсмен и, самое главное, патриот. Многие стесняются, что они из России, а Александр гордится этим»

— Я направил письмо Владимиру Владимировичу Путину с предложением вручить государственную награду Александру Овечкину, потому что-то, что он сделал, — это выдающееся достижение не только в спорте, не только в хоккее. Это действительно выдающийся спортсмен и, самое главное, он патриот. Он 20 лет работает в Америке, он никогда не отрекался от России, он гордится, что он русский. И русские болельщики, конечно, поддерживают его и рады за него.
Напомню, что в 2014 году Владимир Путин наградил его орденом Почета. Этот орден у него уже есть, но у нас есть другие награды, например, орден Дружбы. Кстати, очень символично было бы, допустим, такой орден [вручить]. Это на усмотрение президента. Я просто считаю, что обязательно такого выдающегося спортсмена мира и спортсмена из нашей России и настоящего патриота нужно наградить государственной наградой. Это первое.
Теперь по поводу того, как его чествовать. У нас есть хорошие традиции. Я думаю, что и федерация хоккея, и министерство спорта придумают, как чествовать нашего героя Александра Овечкина, если он приедет летом к нам сюда в отпуск. И здесь я думаю, что все будет хорошо.
У нас принято называть улицу или что‑то в честь людей, которые, к сожалению, уже ушли из жизни. Дай бог здоровья Овечкину. А вот, допустим, спортивную школу либо что‑то еще… Но это на усмотрение самого Александра. Думаю, что это будет правильно, потому что в любом случае я абсолютно убежден, что мы все гордимся Александром. Мы рады за него и гордимся тем, что он никогда не забывал, что он из России, и он гордится, что он русский.
— Насколько важна фраза Александра в нынешней мировой обстановке, когда он сказал: «Русские, мы сделали это»? И вопрос о хоккейной дипломатии. Может ли фигура Овечкина сейчас сыграть какую‑то роль в переговорах со всем западным миром, не только с США?
— Практически на первый вопрос я уже ответил, потому что, действительно, Александр Овечкин — настоящий патриот. Он гордится, что он русский, и то, что он сказал, это замечательно, потому что многие, давайте говорить прямо, стесняются называть вещи своими именами, стесняются, что они из России, особенно те, кто туда уехал или там работает. А Александр, наоборот, гордится этим, — сказал Миронов.