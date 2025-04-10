Депутат Миронов об Овечкине: «Выдающийся спортсмен и, самое главное, патриот. Многие стесняются, что они из России, а Александр гордится этим»

У нас принято называть улицу или что‑то в честь людей, которые, к сожалению, уже ушли из жизни. Дай бог здоровья Овечкину. А вот, допустим, спортивную школу либо что‑то еще… Но это на усмотрение самого Александра. Думаю, что это будет правильно, потому что в любом случае я абсолютно убежден, что мы все гордимся Александром. Мы рады за него и гордимся тем, что он никогда не забывал, что он из России, и он гордится, что он русский.