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Петр Гуменник: «Узнал о предстоящем рекорде Овечкина, только когда он сравнялся с рекордом. Это, конечно, круто — спортивный дух, упорство, уверенность, напор»

Нападающий «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу.

Источник: Спортс"

"Признаюсь, я узнал о предстоящем рекорде Овечкина, только когда он сравнялся с рекордом. Это, конечно, круто, это все спорт, это все показывает спортивный дух, упорство, уверенность, напор. И это все фигуристам тоже не чуждо.

Когда я еще катался в «Юбилейном» с Евгением Плющенко, мне было лет 9−10, он приносил пластмассовые клюшки и пластмассовые шайбы, и вся группа играла в хоккей. Мне кажется, он неплохо играет в хоккей, показалось, что он профессионально это делал", — сказал двукратный победитель финала Гран-при России по фигурному катанию Гуменник.