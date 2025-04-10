Петр Гуменник: «Узнал о предстоящем рекорде Овечкина, только когда он сравнялся с рекордом. Это, конечно, круто — спортивный дух, упорство, уверенность, напор»

Когда я еще катался в «Юбилейном» с Евгением Плющенко, мне было лет 9−10, он приносил пластмассовые клюшки и пластмассовые шайбы, и вся группа играла в хоккей. Мне кажется, он неплохо играет в хоккей, показалось, что он профессионально это делал", — сказал двукратный победитель финала Гран-при России по фигурному катанию Гуменник.