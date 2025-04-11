«Вашингтон» провел церемонию в честь рекорда Овечкина по голам в НХЛ перед матчем с «Каролиной». Александру вручили золотую клюшку и другие подарки

Перед игрой с «Харрикейнс» Овечкин вышел на лед вместе с женой, сыновьями, матерью и тестем. Их приветствовали владелец клуба Тед Леонсис, президент по хоккейным операциям Брайан Маклеллан и альтернативные капитаны клуба — Джон Карлсон и Том Уилсон.