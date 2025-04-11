«Вашингтон» занял 1-е место в Восточной конференции в рамках регулярки впервые с 2017 года

Клуб из столицы США набрал 109 очков в 78 играх и стал недосягаемым для преследователей на Востоке. На втором месте в конференции идет «Торонто» (100 в 78).
В первом раунде плей-офф команда под руководством Спенсера Карбери встретится с соперником со 2-го места в зоне wild card на Востоке. Сейчас эту позицию занимает «Монреаль» (87 очков в 78 играх).
«Вашингтон» стал первым в конференции в рамках регулярки впервые с 2017 года, когда также выиграл Президентский трофей. В случае выхода во второй и третий раунды плей-офф клуб будет располагать преимуществом своей площадки.
В общей таблице лиги «Кэпиталс» идут на 2-м месте, уступая «Виннипегу» (112 очков в 79 играх).