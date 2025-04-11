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Дима Билан о рекорде Овечкина: «Еще одна скрепа, культурный код. В 2008-м пересеклись все плоскости — хоккей, футбол, Евровидение. Спорт и музыка замиксовались»

Капитан Вашингтона в матче с Айлендерс (1:4) побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забросив 895-ю шайбу в карьере.
Источник: Спортс"

"Еще один культурный код, еще одна скрепа. Смотрю на это широко. Мы с ним пересекались.

Помню 2008 год, когда пересеклись все плоскости: хоккей, футбол, Евровидение. Все замиксовалось — спорт и музыка. Тогда и начались коллаборации спорта с музыкой", — сказал поп-исполнитель Дима Билан.

Аккаунт НХЛ в Европе заменил слово «русские» в субтитрах к речи Овечкина после 895-й шайбы.

Дима Билан: «Фигурное катание без россиян — чай без чая, горячая вода. Наши спортсмены задают невероятный темп, без них пресно».