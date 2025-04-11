Дима Билан о рекорде Овечкина: «Еще одна скрепа, культурный код. В 2008-м пересеклись все плоскости — хоккей, футбол, Евровидение. Спорт и музыка замиксовались»

"Еще один культурный код, еще одна скрепа. Смотрю на это широко. Мы с ним пересекались.
Помню 2008 год, когда пересеклись все плоскости: хоккей, футбол, Евровидение. Все замиксовалось — спорт и музыка. Тогда и начались коллаборации спорта с музыкой", — сказал поп-исполнитель Дима Билан.
Аккаунт НХЛ в Европе заменил слово «русские» в субтитрах к речи Овечкина после 895-й шайбы.
Дима Билан: «Фигурное катание без россиян — чай без чая, горячая вода. Наши спортсмены задают невероятный темп, без них пресно».