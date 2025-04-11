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Карбери об Овечкине с «Каролиной»: «Он закапывает соперника в форчеке, проходит сквозь него. Когда он провел пару хитов, это дало импульс команде»

39-летний форвард Вашингтона сделал голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:4 Б) и сделал 4 хита за 17:54 на льду.
Источник: Спортс"

"Он чувствует момент и то, что происходит в игре. Ови знает, что не всегда получается забить, но можно повлиять на игру с помощью форчека. Он закапывает соперника в прессинге, проходит сквозь него.

Александр пытается вовлечь партнеров в борьбу, в то же время понимая, что значит домашняя игра. Когда он придает арене энергию, это помогает всей команде, а не только его звену.

Когда Овечкин провел пару силовых приемов, это дало важный импульс команде«, — сказал главный тренер “Кэпиталс” Спенсер Карбери.

Аккаунт НХЛ в Европе заменил слово «русские» в субтитрах к речи Овечкина после 895-й шайбы.