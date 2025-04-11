Карбери об Овечкине с «Каролиной»: «Он закапывает соперника в форчеке, проходит сквозь него. Когда он провел пару хитов, это дало импульс команде»

"Он чувствует момент и то, что происходит в игре. Ови знает, что не всегда получается забить, но можно повлиять на игру с помощью форчека. Он закапывает соперника в прессинге, проходит сквозь него.
Александр пытается вовлечь партнеров в борьбу, в то же время понимая, что значит домашняя игра. Когда он придает арене энергию, это помогает всей команде, а не только его звену.
Когда Овечкин провел пару силовых приемов, это дало важный импульс команде«, — сказал главный тренер “Кэпиталс” Спенсер Карбери.
Аккаунт НХЛ в Европе заменил слово «русские» в субтитрах к речи Овечкина после 895-й шайбы.