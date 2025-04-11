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Фетисов о замене NHL Europe слова «русские» в речи Овечкина: «От европейских чиновников не приходится ждать хорошего. Они уже набрались наглости переписывать итоги Второй мировой»

Ранее стало известно, что официальный аккаунт НХЛ в Европе в инстаграме (NHL Europe) заменил слово «russians» в субтитрах к церемониальной речи Овечкина на «watching».

Источник: Спортс"

Из-за этого фраза «все фанаты по всему миру, русские — мы сделали это!» в субтитрах читается как «все фанаты по всему миру, которые смотрят».

"Это в очередной раз подтверждение того, что ничего хорошего от европейских спортивных чиновников нам ждать не приходится. Не знаю, для чего это делается. Ведь все видели, что именно сказал Овечкин, его слова транслировали на весь мир.

Слушайте, они уже набрались наглости переписывать итоги Второй мировой войны. И нам об этом надо постоянно говорить.

Это, с одной стороны, смешно, а с другой — грустно", — сказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Дима Билан о рекорде Овечкина: «Еще одна скрепа, культурный код. В 2008-м пересеклись все плоскости — хоккей, футбол, Евровидение. Спорт и музыка замиксовались».