Васильев о замене NHL Europe слова «русские» в речи Овечкина: «Больные люди. Идут по стопам нацистской Германии, сжигавшей книги великих русских писателей. Ничего не изменилось с тех пор»

«В Европе идет отмена всего, что связано с Россией, с русскими. Чем НХЛ мешало слово “русские” в речи Овечкина, который радовался своему рекорду?
Просто больные люди в НХЛ, кто заменил это слово. Они идут по стопам нацистской Германии, которая сжигала книги великих русских писателей и так далее. Ничего не изменилось с тех пор.
Просто эти гады в Европе проснулись и пытаются отыграться сейчас на российском спорте. Ничего, переживем и это", — сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.
Фетисов о замене NHL Europe слова «русские» в речи Овечкина: «От европейских чиновников не приходится ждать хорошего. Они уже набрались наглости переписывать итоги Второй мировой».