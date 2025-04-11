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Васильев о замене NHL Europe слова «русские» в речи Овечкина: «Больные люди. Идут по стопам нацистской Германии, сжигавшей книги великих русских писателей. Ничего не изменилось с тех пор»

Ранее стало известно, что официальный аккаунт НХЛ в Европе в инстаграме (NHL Europe) заменил слово russians в субтитрах к церемониальной речи Овечкина на watching .
Источник: Спортс"

«В Европе идет отмена всего, что связано с Россией, с русскими. Чем НХЛ мешало слово “русские” в речи Овечкина, который радовался своему рекорду?

Просто больные люди в НХЛ, кто заменил это слово. Они идут по стопам нацистской Германии, которая сжигала книги великих русских писателей и так далее. Ничего не изменилось с тех пор.

Просто эти гады в Европе проснулись и пытаются отыграться сейчас на российском спорте. Ничего, переживем и это", — сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Фетисов о замене NHL Europe слова «русские» в речи Овечкина: «От европейских чиновников не приходится ждать хорошего. Они уже набрались наглости переписывать итоги Второй мировой».