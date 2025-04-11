Овечкин о церемонии в честь рекорда и игре с «Каролиной»: «Эмоциональное мероприятие. Во 2-м периоде “Вашингтон” играл так, как должен в плей‑офф. Я стараюсь задавать тон на льду»

«Вашингтон» провел церемонию в честь рекорда Овечкина перед домашним матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (5:4 Б).
— Отличная церемония, немного эмоциональная. После длинной церемонии всегда нужно время, чтобы прийти в себя и вернуться к игре. Была отличная борьба, она как будто нас разбудила.
Во втором периоде, думаю, мы играли так, как должны играть в плей‑офф — в плане физики, скорости, контроля нейтральной зоны. Сейчас такое время в году, когда нужно готовиться к большим играм. Поэтому я стараюсь задать тон. И я думаю, парни следуют этому.
— Вы побили рекорд, и было много празднований по этому поводу, теперь вы мечтаете о том, чтобы вновь поднять Кубок Стэнли?
— Да, это мечта. И всегда нужно преодолеть трудный путь, который будет долгим. Мы будем идти от игры к игре, мы должны быть готовы к этому, — сказал капитан «Вашингтона».