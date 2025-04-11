Овечкин о церемонии в честь рекорда и игре с «Каролиной»: «Эмоциональное мероприятие. Во 2-м периоде “Вашингтон” играл так, как должен в плей‑офф. Я стараюсь задавать тон на льду»

Во втором периоде, думаю, мы играли так, как должны играть в плей‑офф — в плане физики, скорости, контроля нейтральной зоны. Сейчас такое время в году, когда нужно готовиться к большим играм. Поэтому я стараюсь задать тон. И я думаю, парни следуют этому.