Депутат Журова про Овечкина в Госдуме: «Прежде ему надо оказаться в России. Он москвич, жители Москвы должны захотеть этого. У депутатов декларации на невыезд за границу — надо ли это Саше?»

Декларации сейчас у всех депутатов Госдумы на невыезд за границу, включая семью, — надо ли это Саше? У Овечкина есть способности, чтобы стать депутатом, но стоит понимать, что в этой сфере много ограничений, которые не каждый себе хочет. У меня, например, как мне кажется, уже пожизненные санкции, а они длятся больше 10 лет.