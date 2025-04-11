Белов о Демидове и Никишине: «СКА отпустил их доигрывать сезон, это вызывает уважение. Ваня напоминает Малкина по стилю, тот звезда первой величины в НХЛ»

Важно сохранять с игроками хорошие отношения — никогда не знаешь, когда и где в жизни пересекутся пути СКА и этих хоккеистов. Важно, чтобы они сами оставили самые лучшие и теплые воспоминания о клубе, за который выступали. И могли в будущем сюда вернуться.