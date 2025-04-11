Белов о Демидове и Никишине: «СКА отпустил их доигрывать сезон, это вызывает уважение. Ваня напоминает Малкина по стилю, тот звезда первой величины в НХЛ»

Ранее стало известно, что Иван Демидов присоединиться к «Монреалю» на остаток сезона. Он заключил трехлетнее соглашение с клубом НХЛ.
— Несмотря на то, что у Демидова и Никишина были контракты со СКА до конца мая, клуб пошел им навстречу и отпустил доигрывать сезон в НХЛ. Такой подход вызывает уважение.
Важно сохранять с игроками хорошие отношения — никогда не знаешь, когда и где в жизни пересекутся пути СКА и этих хоккеистов. Важно, чтобы они сами оставили самые лучшие и теплые воспоминания о клубе, за который выступали. И могли в будущем сюда вернуться.
— По ходу сезона многие уже знали, что Демидов и Никишин хотят сменить КХЛ на НХЛ.
— Они не скрывали свою позицию, об этом сообщали СМИ. Каждый игрок мечтает попробовать свои силы в сильнейшей лиге мира, побороться за Кубок Стэнли, реализоваться за океаном. И, как показывает пример Александра Овечкина, совершенно не важно, из какой ты страны, какой национальности.
Если делаешь эту игру лучше и приковываешь к себе большое внимание, тебе будут рукоплескать поклонники хоккея во всем мире. И Демидов, и Никишин обладают всеми необходимыми качествам, чтобы стать успешными и заметными в НХЛ.
— Про Никишина понятно: результативный защитник пригодится любой команде. Но Демидов просто очаровывал своей техникой, когда играл за СКА в НХЛ. Это большой талант? Он может добиться в НХЛ такой же славы, как Овечкин?
— На самом деле, очень верю в него. Но надо понимать, что Овечкин — прирожденный бомбардир с мощным броском и богатырским здоровьем. Ваня мне по стилю игры больше Евгения Малкина напоминает. Тот тоже звезда первой величины по меркам НХЛ, — сказал бывший защитник СКА Антон Белов.