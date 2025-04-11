Овечкин о поздравлении Путина с рекордом: «Не звонил, но на ТВ где-то сказал, что следит, это приятно. При встрече пожму ему руку, скажу спасибо. А что еще говорить?»

Овечкин пообщался с Андреем Аршавиным и Никитой Филатовым перед матчем с «Каролиной» (5:4 Б).
— Президент звонил?
— Президент не звонил, но сказал…
— Передать?
— На телевидении где-то сказал, что следит, это очень приятно.
— Однозначно будет встреча с ним, нет сомнений. Что ты ему скажешь?
— Знаешь, я об этом еще не думал. Пожму руку, скажу спасибо за поздравления. А что там еще говорить? — сказал Овечкин.
Путин поздравил Овечкина с рекордом НХЛ: «Вы обошли легендарных мастеров по количеству шайб. Поздравляю с этим знаменательным событием. Желаю здоровья, удачи и боевого настроя».
Аршавин и Филатов ездили за Овечкиным: вот их впечатления из Америки.