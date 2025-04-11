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Овечкин о поздравлении Путина с рекордом: «Не звонил, но на ТВ где-то сказал, что следит, это приятно. При встрече пожму ему руку, скажу спасибо. А что еще говорить?»

Капитан Вашингтона побил рекорд Уэйна Гретцки, забросив 895-ю шайбу в регулярках НХЛ в гостевом матче с Айлендерс (1:4).
Источник: Спортс"

Овечкин пообщался с Андреем Аршавиным и Никитой Филатовым перед матчем с «Каролиной» (5:4 Б).

— Президент звонил?

— Президент не звонил, но сказал…

— Передать?

— На телевидении где-то сказал, что следит, это очень приятно.

— Однозначно будет встреча с ним, нет сомнений. Что ты ему скажешь?

— Знаешь, я об этом еще не думал. Пожму руку, скажу спасибо за поздравления. А что там еще говорить? — сказал Овечкин.

Путин поздравил Овечкина с рекордом НХЛ: «Вы обошли легендарных мастеров по количеству шайб. Поздравляю с этим знаменательным событием. Желаю здоровья, удачи и боевого настроя».

Аршавин и Филатов ездили за Овечкиным: вот их впечатления из Америки.