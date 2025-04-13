«Рейнджерс» не вышли в плей-офф впервые с 2021 года. Клуб играл в финале конференции в прошлом сезоне

В прошлом розыгрыше плей-офф «синерубашечники» дошли до финала конференции, где проиграли «Флориде» (2−4).
В текущем чемпионате «Рейнджерс» после 80 матчей с 81 очком занимают в Столичном дивизионе 5-е место и уже не попадут в зону уайлд-кард.
Последний раз ньюйоркцы не принимали участия в Кубке Стэнли в 2021 году.
В прошлом розыгрыше плей-офф «синерубашечники» дошли до финала конференции, где проиграли «Флориде» (2−4).
В текущем чемпионате «Рейнджерс» после 80 матчей с 81 очком занимают в Столичном дивизионе 5-е место и уже не попадут в зону уайлд-кард.