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«Рейнджерс» не вышли в плей-офф впервые с 2021 года. Клуб играл в финале конференции в прошлом сезоне

Последний раз ньюйоркцы не принимали участия в Кубке Стэнли в 2021 году.

Источник: Спортс"

В прошлом розыгрыше плей-офф «синерубашечники» дошли до финала конференции, где проиграли «Флориде» (2−4).

В текущем чемпионате «Рейнджерс» после 80 матчей с 81 очком занимают в Столичном дивизионе 5-е место и уже не попадут в зону уайлд-кард.