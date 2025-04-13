Наместников набрал очки впервые за 6 матчей — передача против «Чикаго». Форвард «Виннипега» не забивает 14 игр

При этом безголевая серия россиянина продлилась до 14 игр.
Сегодня за 18:14 (1:18 — в большинстве, 1:12 — в меньшинстве) у Наместникова 2 броска в створ ворот, 55% выигранных вбрасываний (6 из 11), полезность — «минус 1».
Форвард «Виннипега» сделал голевую передачу в игре с «Чикаго» (5:4 Б), набрав 37-е (11+26) очко в текущем чемпионате НХЛ. Всего в сезоне он провел 76 матчей.
При этом безголевая серия россиянина продлилась до 14 игр.
Сегодня за 18:14 (1:18 — в большинстве, 1:12 — в меньшинстве) у Наместникова 2 броска в створ ворот, 55% выигранных вбрасываний (6 из 11), полезность — «минус 1».