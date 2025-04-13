Сергачев сделал передачу в матче с «Далласом». У защитника «Юты» 52 очка в 75 играх

Всего в 75 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 52 (15+37) балла.
Сегодня за 21:58 (2:18 — в большинстве, 2:41 — в меньшинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 1 силовой прием, 2 минуты штрафа, полезность — «минус 1».
В последних 4 играх защитник «Юты» набрал 5 (1+4) очков.
Всего в 75 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 52 (15+37) балла.
Сегодня за 21:58 (2:18 — в большинстве, 2:41 — в меньшинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 1 блок-шот, 1 силовой прием, 2 минуты штрафа, полезность — «минус 1».