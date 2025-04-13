Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Даллас» сыграет с «Колорадо» в 1-м раунде плей-офф НХЛ. В прошлом году «Старс» выбили «Эвеланш» во 2-м раунде

Старс будут обладать преимуществом своей площадки.
Источник: Спортс"

Сегодня техасцы проиграли «Юте» (3:5), а «Виннипег» обыграл «Чикаго» (5:4 Б). «Даллас» в итоге финиширует на 2-м месте в Центральном дивизионе — позади «Джетс».

В первом раунде плей-офф «Старс» сыграют с «Колорадо», занявшим 3-е место в дивизионе.

Ранее команды встречались в плей-офф 6 раз. Счет по сериям — 4−2 в пользу «Далласа», выигравшего в том числе и 2 последние серии — в 2020 (2-й раунд, 4−3) и 2024 (2-й раунд, 4−2) году.

Отметим, что экс-форвард «Эвеланш» Микко Рантанен, перед дедлайном перешедший в клуб из Техаса, дебютирует за новую команду в плей-офф в серии против бывшей.