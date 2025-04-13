«Даллас» сыграет с «Колорадо» в 1-м раунде плей-офф НХЛ. В прошлом году «Старс» выбили «Эвеланш» во 2-м раунде

Ранее команды встречались в плей-офф 6 раз. Счет по сериям — 4−2 в пользу «Далласа», выигравшего в том числе и 2 последние серии — в 2020 (2-й раунд, 4−3) и 2024 (2-й раунд, 4−2) году.