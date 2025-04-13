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Трехкратные обладатели Кубка Стэнли Мартинес и Марун в один день завершили карьеру. Игроки «Виннипега» остались на льду после матча с «Чикаго», чтобы обменяться рукопожатиями с ними

Защитник Чикаго объявил, что матч регулярного чемпионата НХЛ с Виннипегом (4:5 Б) станет последним в его карьере.

После игры хоккеисты «Джетс» остались на льду, чтобы обменяться рукопожатиями с Мартинесом и форвардом Патриком Маруном — еще одним трехкратным обладателем Кубка Стэнли, завершающим карьеру (он объявил об этом еще в прошлом месяце).

Матч с «Джетс» стал последним домашним для «Блэкхокс» в текущем сезоне. В заключительных гостевых играх Мартинес и Марун уже не сыграют.

37-летний Мартинес провел в регулярках лиги 862 матчах за «Лос-Анджелес», «Вегас» и «Чикаго», набрав 289 (88+201) очков при полезности «+73».

В плей-офф — 131 матч и 37 (14+23) баллов при полезности «+22». Алек трижды выиграл Кубок Стэнли — 2 раза с «Кингс» (2012, 2014) и один раз с «Голден Найтс» (2023). В 2014 году он забил в овертайме в заключительном (пятом) матче финальной серии с «Рейнджерс» (4−1).