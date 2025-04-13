Трехкратные обладатели Кубка Стэнли Мартинес и Марун в один день завершили карьеру. Игроки «Виннипега» остались на льду после матча с «Чикаго», чтобы обменяться рукопожатиями с ними

В плей-офф — 131 матч и 37 (14+23) баллов при полезности «+22». Алек трижды выиграл Кубок Стэнли — 2 раза с «Кингс» (2012, 2014) и один раз с «Голден Найтс» (2023). В 2014 году он забил в овертайме в заключительном (пятом) матче финальной серии с «Рейнджерс» (4−1).