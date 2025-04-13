Андрей Коваленко о сыне и «Сан-Хосе»: «В целом с его стороны есть недовольство. В клубе нет результата и работы на будущее. Знаю, что агент Николая общается с “Торпедо”

— Смотрю практически все матчи Николая, регулярно общаюсь с ним. Все равно в целом с его стороны есть недовольство этапом калифорнийской карьеры.
— В чем причина?
— Можно было понять, когда Николай в первой половине сезона играл в третьем звене «Колорадо», все-таки этот клуб — претендент на чемпионство, конкуренция в высших звеньях высочайшая.
В «Сан-Хосе» при всем к нему уважении ситуация другая. Очевидно, что имеют место личные симпатии со стороны тренера [Райана Ворсофски] — и нет согласования с политикой менеджмента. Посмотрите за матчами «акул» — и вы увидите, кто чего заслуживает.
— Ваше предыдущее интервью, где вы рассказали, что встречались со своими бывшими одноклубниками, а ныне менеджерами «Сан-Хосе» — и подчеркнули им мысль об отсутствии согласованной политики с тренером, вызвало определенный резонанс в «Шаркс», Николай практически сразу вернулся в тройку к лидеру Селебрини…
— Не думаю, что тут есть какая-то зависимость. Самое главное, чтобы этот сезон пошел в плюс для развитие всей системы «Сан-Хосе», все-таки команда в последние годы довольно прочно застряла на последнем месте.
То, что вижу, говорит скорее не о перспективе, а о потерянном сезоне. Нет результата и нет работы на будущее, над системой атакующей игры. Много спорных решений. Для меня, например, загадка, почему в запасе застрял Клим Костин — талантливый форвард, который в чемпионском «Авангарде» был одним из лидеров команды. И такие вопросы — по ряду игроков.
— Что дальше в карьере Николая?
— Сын может спросить совета у меня или агента, но решения принимает сам. После окончания сезона он выходит в «Сан-Хосе» на рынок ограниченно свободных агентов. Та же ситуация с «Торпедо», которое владеет всеми правами.
— Как оцените уход главного тренера «Торпедо» Игоря Ларионова?
— Тут трудно что-либо комментировать, это внутренний процесс в клубе. Игорь Николаевич провел в «Торпедо» три сезона — и они вошли в историю нижегородского хоккея.
В следующем сезоне в Нижнем запускается новая, суперсовременная арена, клуб вновь окажется в центре внимания и ажиотажа. Знаю, что агент Николая общается с менеджментом «Торпедо», возможны различные варианты, — сказал олимпийский чемпион.