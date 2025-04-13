Андрей Коваленко о сыне и «Сан-Хосе»: «В целом с его стороны есть недовольство. В клубе нет результата и работы на будущее. Знаю, что агент Николая общается с “Торпедо”

То, что вижу, говорит скорее не о перспективе, а о потерянном сезоне. Нет результата и нет работы на будущее, над системой атакующей игры. Много спорных решений. Для меня, например, загадка, почему в запасе застрял Клим Костин — талантливый форвард, который в чемпионском «Авангарде» был одним из лидеров команды. И такие вопросы — по ряду игроков.