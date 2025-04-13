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«Детройт» не вышел в плей-офф в 9-й раз подряд и продлил антирекордную серию для клуба. Этот сезон — 6-й для Айзермана в роли генменеджера

Занимающий 2-е место в зоне wild card на Востоке Монреаль набрал 1 очко в матче с Торонто (0:1 ОТ) и стал недосягаемым для Ред Уингс .

У «Канадиенс» 88 баллов в 80 играх, у команды под руководством Тодда Маклеллана (сменившего Дерека Лалонда по ходу сезона) — 81 в 79.

«Детройт» продлил антирекордную для клуба серию невыходов в плей-офф до 9 подряд. В прошлый раз команда попадала в розыгрыш Кубка Стэнли в 2016 году, выигрывала кубковую серию — в 2013 году.

Текущий сезон стал 6-м для экс-капитана «Ред Уингс» Стива Айзермана в роли генерального менеджера клуба. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Детройта» был назначен на должность в апреле 2019 года.