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«Миннесота» вырвала победу у «Ванкувера» (3:2 ОТ после 0:2) и идет 1-й в зоне wild card на Западе — 95 очков в 81 игре. У «Сент-Луиса» 94 в 81, у «Калгари&ra

«Уайлд» обыграли «Кэнакс» (3:2 ОТ при 0:2 после двух периодов) в регулярном чемпионате НХЛ.

Команда под руководством Джона Хайнса занимает 1-е место в зоне wild card в Западной конференции с 95 очками в 81 игре. В последней игре в регулярке «Миннесота» встретится с «Анахаймом» (дома).

На 2-м месте в зоне wild card идет «Сент-Луис» (94 в 81), сегодня уступивший «Сиэтлу» (3:4 Б). В последней игре в регулярке «Блюз» встретятся с «Ютой» (дома).

Единственным конкурентом этих команд остается «Калгари» (90 в 79). Канадскому клубу осталось сыграть с «Сан-Хосе» и «Вегасом» (обе игры — дома) и «Лос-Анджелесом» (в гостях).