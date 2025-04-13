Овечкин о сезоне: «Думал, хорошо бы забить 20 голов. Слава богу, у “Вашингтона” отличная команда, которая пасует мне и дает забрасывать в пустые»

— Когда ты впервые начал думать о том, что можешь дотянуться до рекорда?
— Думаю, когда осталось пять или шесть голов. Нет, серьезно. Перед началом сезона я думал, что если заброшу около 20 шайб, то будет хорошо. Слава богу, что у нас отличная команда, которая пасует мне и дает забивать в пустые (смеется).
Если вы посмотрите на все мои голы, то да, тебе нужно бросить по воротам и попасть, но мои партнеры проделывают огромную работу.
Без всей поддержки, которую парни мне оказывают и оказывали раньше, рекорда никогда бы не случилось, — сказал Александр Овечкин.
«Мы построим команду вокруг тебя». Овечкин и владелец «Вашингтона» рядом уже 20+ лет.