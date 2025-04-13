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Овечкин о сезоне: «Думал, хорошо бы забить 20 голов. Слава богу, у “Вашингтона” отличная команда, которая пасует мне и дает забрасывать в пустые»

6 апреля капитан «Вашингтона» обошел Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ — 895 против 894. В текущем сезоне на его счету 70 (42+28) очков в 62 играх.

Источник: Спортс"

— Когда ты впервые начал думать о том, что можешь дотянуться до рекорда?

— Думаю, когда осталось пять или шесть голов. Нет, серьезно. Перед началом сезона я думал, что если заброшу около 20 шайб, то будет хорошо. Слава богу, что у нас отличная команда, которая пасует мне и дает забивать в пустые (смеется).

Если вы посмотрите на все мои голы, то да, тебе нужно бросить по воротам и попасть, но мои партнеры проделывают огромную работу.

Без всей поддержки, которую парни мне оказывают и оказывали раньше, рекорда никогда бы не случилось, — сказал Александр Овечкин.

«Мы построим команду вокруг тебя». Овечкин и владелец «Вашингтона» рядом уже 20+ лет.