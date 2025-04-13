Овечкин о сезоне: «Думал, хорошо бы забить 20 голов. Слава богу, у “Вашингтона” отличная команда, которая пасует мне и дает забрасывать в пустые»

— Думаю, когда осталось пять или шесть голов. Нет, серьезно. Перед началом сезона я думал, что если заброшу около 20 шайб, то будет хорошо. Слава богу, что у нас отличная команда, которая пасует мне и дает забивать в пустые (смеется).