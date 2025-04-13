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Овечкин сыграет с «Коламбусом» сегодня ночью. Форвард пропустил матч накануне и участвовал в мероприятии в честь рекорда

Об этом сообщил главный тренер «Кэпиталс» Спенсер Карбери.

Источник: Спортс"

Овечкин пропустил вчерашний выездной матч с «Блю Джекетс» (0:7). Он остался в Вашингтоне, за день до игры приняв участие в мероприятии в честь его рекорда по голам в НХЛ.

Утром российский форвард вышел на утреннюю раскатку с Логаном Томпсоном, не играющим из-за травмы верхней части тела.

Из-за болезни под вопросом появление на льду защитника Джейкоба Чикрана. Матч пройдет в Вашингтоне и начнется в 1:00 по московскому времени.

Овечкин о сезоне: «Думал, хорошо бы забить 20 голов. Слава богу, у “Вашингтона” отличная команда, которая пасует мне и дает забрасывать в пустые».