Овечкин о журналистах: «Меня убивали вопросами о рекорде в начале сезона. После каждого гола: “Думаешь, это возможно?”, я думал: “Господи, дайте немного отдышаться”

— Когда тебе осталось три шайбы до рекорда, как ты справлялся с давлением? Весь спортивный мир, не только хоккейный, смотрел на тебя.
— Конечно, по мере приближения ты начинаешь задумываться, но в начале сезона вы (журналисты — Спортс«“) убивали меня вопросами о рекорде.
После каждого гола вы такие: «Думаешь, это возможно?», а я думал: «Господи, да ладно. Дайте немного отдышаться».
В раздевалке мы никогда не говорили о рекорде, только журналисты и фанаты вели эти беседы, — сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.
Овечкин о сезоне: «Думал, хорошо бы забить 20 голов. Слава богу, у “Вашингтона” отличная команда, которая пасует мне и дает забрасывать в пустые».