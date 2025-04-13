Губерниев о Гашеке: «У него эволюция наоборот — скоро станет рептилией и будет грызть лед. Следим за трансформацией, скоро напишут книгу “Сердце Гашека”

Позднее Гашек заявил, что дед Гретцки имел белорусские и украинские корни, поэтому не имел никакого отношения к России.
"У меня ощущение, что у Гашека началась агония. Он превращается из человека разумного в человека умелого, то есть, у него эволюция наоборот. Что взять с человека, который скоро станет рептилией и будет грызть лед.
Эволюция наоборот — тоже любопытная история, поэтому с интересом следим за трансформацией этого человека. Скоро будет написана книга под названием «Сердце Гашека», — сказал комментатор Дмитрий Губерниев.
Журова о словах Гашека про Гретцки: «Доминик — русофоб. У всех нас тогда славянские корни, можно сказать, но это будет ему как ножом по сердцу».