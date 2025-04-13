Форвард «Вашингтона» Фрэнк об Овечкине: «Всегда нравилось, какой он большой и сильный, какой у него великолепный бросок. Он от природы знает, как забивать, как открываться»

— Алекс был моим любимым игроком с тех пор, когда он только появился в НХЛ. Мне всегда нравилось, какой он большой и сильный, какой у него великолепный бросок. Более того, для меня он был примером для подражания — в том, как он подходит в игре, как стабилен в своей результативности, как ярка его личность.