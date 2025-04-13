Форвард «Вашингтона» Фрэнк об Овечкине: «Всегда нравилось, какой он большой и сильный, какой у него великолепный бросок. Он от природы знает, как забивать, как открываться»

— Для меня самая большая загадка — как команда смогла не зациклиться на рекорде Овечкина и, постоянно приближая его, все время выигрывать и лидировать в конференции.
— Мы играем в хороший коллективный хоккей, качественно действуем в равных составах. А когда команда в порядке и знает, как доводить до него шайбу, это естественным образом приводит к результативности Алекса. Потому что он от природы знает, как забивать, как открываться для этого.
Соответственно, если у нас чистое, правильное движение шайбы и мы показываем скоростной хоккей и быстро эту самую шайбу двигаем, у него в каждом матче возникают моменты. Одно проистекает из другого, — сказал нападающий.