Жена Овечкина поздравила форварда с рекордом: «Только люди с такой чистой душой могут добиваться таких высот! Сложно поверить, что один человек может осчастливить миллионы!»

Я как никто знаю, как тебе дался и дается этот путь и сколько всего остается «за кадром»! Все эти травмы, переживания, стресс, давление! Но то, как ты каждый раз преодолеваешь все эти трудности, меня восхищает! Ты настоящий боец, с огромным, добрым сердцем! И я убеждена, что только такие люди, с такой чистой душой, могут добиваться таких высот! То, какой ты человек, это, безусловно, заслуга твоих родителей, за что я им бесконечно благодарна!
Я хочу поблагодарить сокомандников Саши, которые играли с ним за эти 20 лет! Каждый из вас внес свой вклад, и мы всегда будем ценить и помнить это!
Спасибо большое всей организации «Вашингтон Кэпиталс», тренерам, сотрудникам, докторам и, конечно, владельцу команды Теду Леонсису и его чудесной семье за то, что 20 лет назад поверили в Сашу и на протяжении всех этих лет поддерживаете и искренне любите нашу семью!
Отдельное спасибо Уэйну и Джанет Гретцки за их доброту и трепетное отношение! Для нас это большая честь!
Спасибо большое друзьям, болельщикам, фанатам и всем, кто следит за карьерой Александра!
Очень легко любить спортсмена, когда он на вершине, а вот поддерживать и верить в него во время спадов могут далеко не все! У Александра поистине настоящие и преданные фанаты, и я знаю, как он ценит их и любит!
Когда Саша приблизился к рекорду, мы ощущали поддержку со всего мира! И, я думаю, это очень помогло и придало ему сил! Поэтому спасибо всем и каждому за вашу любовь, поддержку и веру! Мы получаем невероятное количество поздравлений и благодарностей! Сложно поверить, что один человек может осчастливить миллионы людей!
Но ты это сделал ! Ты наш герой", — написала Анастасия Шубская.
Жена Гретцки подарила жене Овечкина кольцо с 8 бриллиантами на церемонии в честь рекорда, рассказал Уэйн: «Не только хоккеисты передают традиции, но и семьи».