Жена Овечкина поздравила форварда с рекордом: «Только люди с такой чистой душой могут добиваться таких высот! Сложно поверить, что один человек может осчастливить миллионы!»

Я как никто знаю, как тебе дался и дается этот путь и сколько всего остается «за кадром»! Все эти травмы, переживания, стресс, давление! Но то, как ты каждый раз преодолеваешь все эти трудности, меня восхищает! Ты настоящий боец, с огромным, добрым сердцем! И я убеждена, что только такие люди, с такой чистой душой, могут добиваться таких высот! То, какой ты человек, это, безусловно, заслуга твоих родителей, за что я им бесконечно благодарна!