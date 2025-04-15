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Демидов — 8-й игрок в истории НХЛ с 2 очками в дебютном периоде в возрасте до 20 лет

19-летний форвард «Монреаля» дебютировал в НХЛ в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Чикаго» (3:4 Б). Он забросил шайбу и сделал результативную передачу.

Источник: Спортс"

Оба результативных действия 19-летнего новичка «Канадиенс» пришлись на первый период. Россиянин стал 8-м игроком в истории лиги, кому удалось набрать 2 очка в дебютном периоде в возрасте до 20 лет.

Ранее такое достижение в актив записали Боб Келли (1970 год, «Филадельфия», 0+2), Кевин Лавалле (1980, «Калгари», 0+2), Ларри Мерфи (1980, «Лос-Анджелес», 0+2), Шейн Доун (1995, «Виннипег», 0+2), Джонатан Юбердо (2013, «Флорида», 1+1), Остон Мэттьюс (2016, «Торонто», 2+0), Макклин Селебрини (2024, «Сан-Хосе», 1+1).

Демидов набрал 1+1 в дебютном матче в НХЛ за «Монреаль» — против «Чикаго». Его признали 1-й звездой встречи.