Демидов — 8-й игрок в истории НХЛ с 2 очками в дебютном периоде в возрасте до 20 лет

Оба результативных действия 19-летнего новичка «Канадиенс» пришлись на первый период. Россиянин стал 8-м игроком в истории лиги, кому удалось набрать 2 очка в дебютном периоде в возрасте до 20 лет.
Ранее такое достижение в актив записали Боб Келли (1970 год, «Филадельфия», 0+2), Кевин Лавалле (1980, «Калгари», 0+2), Ларри Мерфи (1980, «Лос-Анджелес», 0+2), Шейн Доун (1995, «Виннипег», 0+2), Джонатан Юбердо (2013, «Флорида», 1+1), Остон Мэттьюс (2016, «Торонто», 2+0), Макклин Селебрини (2024, «Сан-Хосе», 1+1).
Демидов набрал 1+1 в дебютном матче в НХЛ за «Монреаль» — против «Чикаго». Его признали 1-й звездой встречи.