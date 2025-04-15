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«Коламбус» сохраняет шансы на выход в плей-офф НХЛ. Клубу нужны победы над «Филадельфией» и «Айлендерс» в основное время и 0 очков «Монреаля» в матче против «Каролины

Монреаль упустил шанс обеспечить себе место в розыгрыше Кубка Стэнли, уступив Чикаго (3:4 Б) в регулярном чемпионате НХЛ.

«Канадиенс» набрали 89 очков в 81 матче (29 побед в основное время) и занимают 2-е место в зоне wild card на Востоке. У «Блю Джекетс» 85 баллов в 80 играх (28 побед в основное время).

У клуба из Огайо есть шанс обойти «Монреаль» на финише регулярки. Для этого ему нужно обыграть «Филадельфию» (в гостях) и «Айлендерс» (дома) в основное время и надеяться на поражение «Канадиенс» в домашнем матче с «Каролиной» — тоже в основное время.

Напомним, что в случае равенства по очкам у 2 команд первым критерием является число побед в основное время. При равенстве по этому показателю преимущество будет у «Монреаля» — за счет большего числа побед в играх без буллитов (сейчас — 37 против 32 у «Коламбуса»).

Команда, которая в итоге займет 2-е место в зоне wild card, встретится в первом раунде плей-офф НХЛ с «Вашингтоном», занявшим первое место в Восточной конференции.