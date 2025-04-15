«Коламбус» сохраняет шансы на выход в плей-офф НХЛ. Клубу нужны победы над «Филадельфией» и «Айлендерс» в основное время и 0 очков «Монреаля» в матче против «Каролины

У клуба из Огайо есть шанс обойти «Монреаль» на финише регулярки. Для этого ему нужно обыграть «Филадельфию» (в гостях) и «Айлендерс» (дома) в основное время и надеяться на поражение «Канадиенс» в домашнем матче с «Каролиной» — тоже в основное время.