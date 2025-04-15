Селебрини забросил 25 шайб в первом сезоне в НХЛ. В XXI веке только 4 первых номера драфта забили больше в дебютный год — Овечкин, Мэттьюс, Кросби и Ковальчук

В текущем сезоне у 18-летнего канадца стало 25 шайб в 69 играх при 63 очках и полезности «минус 30». Он возглавил гонку снайперов среди новичков, обогнав Матвея Мичкова из «Филадельфии» (24 гола в 78 играх).