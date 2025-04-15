Селебрини забросил 25 шайб в первом сезоне в НХЛ. В XXI веке только 4 первых номера драфта забили больше в дебютный год — Овечкин, Мэттьюс, Кросби и Ковальчук

В текущем сезоне у 18-летнего канадца стало 25 шайб в 69 играх при 63 очках и полезности «минус 30». Он возглавил гонку снайперов среди новичков, обогнав Матвея Мичкова из «Филадельфии» (24 гола в 78 играх).
Среди всех первых номеров драфта НХЛ в XXI веке Селебрини (драфт-2024) вошел в топ-5 по числу голов в дебютном сезоне.
Он обогнал Джона Тавареса (драфт-2009, 2009/10, «Айлендерс», 24 гола в 82 играх) и Нэтана Маккиннона (драфт-2013, 2013/14, «Колорадо», 24 в 82).
Больше забивали только Александр Овечкин (драфт-2004, 2005/06, «Вашингтон», 52 в 81), Остон Мэттьюс (драфт-2016, 2016/17, «Торонто», 40 в 82), Сидни Кросби (драфт-2005, 2005/06, «Питтсбург», 39 в 81) и Илья Ковальчук (драфт-2001, 2001/02, «Атланта», 29 в 65).
По очкам в дебютном сезоне среди первых номеров драфта в XXI веке Селебрини делит с 5-е место с Маккинноном (у обоих по 63).
Выше идут Овечкин (106 в 81), Кросби (102 в 81), Патрик Кэйн (драфт-2007, 2007/08, «Чикаго», 72 в 82) и Мэттьюс (69 в 82).