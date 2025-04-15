Дэйли про запрет привозить Кубок Стэнли в Россию: «Ничего не заставляло НХЛ изменить нынешний подход»

С 2022 года лига не разрешает российским хоккеистам привозить трофей в Россию.
«Ничего не заставляло нас изменить наш нынешний подход», — сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.
Овечкин о Кубке Стэнли в России: «Надо сначала выиграть, а потом уже об этом говорить. Хотелось бы привезти его домой, конечно. Для всей страны это большой праздник».
Дегтярев об Овечкине: «Если “Вашингтон” выиграет Кубок Стэнли, то он привезет его в Россию, конечно. Так уже было — Александр приезжал, я держал кубок в руках».