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Дэйли про запрет привозить Кубок Стэнли в Россию: «Ничего не заставляло НХЛ изменить нынешний подход»

Ранее Александр Овечкин отметил, что хотел бы привезти Кубок Стэнли в Россию. 6 апреля капитан «Вашингтона» обошел Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

Источник: Спортс"

С 2022 года лига не разрешает российским хоккеистам привозить трофей в Россию.

«Ничего не заставляло нас изменить наш нынешний подход», — сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.

Овечкин о Кубке Стэнли в России: «Надо сначала выиграть, а потом уже об этом говорить. Хотелось бы привезти его домой, конечно. Для всей страны это большой праздник».

Дегтярев об Овечкине: «Если “Вашингтон” выиграет Кубок Стэнли, то он привезет его в Россию, конечно. Так уже было — Александр приезжал, я держал кубок в руках».