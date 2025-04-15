Турнир памяти тренера ХК «Сибирь» Тарасенко пройдёт в Новосибирске

Ранее Om1 Новосибирск сообщал об итогах сезона 2024/2025, которые подвело руководство клуба. Лев Крутохвостов признал, что сезон выдался непростым, однако игра команды и старт в плей-офф заслуживают более чем удовлетворительной оценки.