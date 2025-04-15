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Турнир памяти тренера ХК «Сибирь» Тарасенко пройдёт в Новосибирске

В новосибирском ХК «Сибирь» приняли решение увековечить память легендарного тренера Андрея Владимировича Тарасенко, скончавшегося летом 2024 года, организовав хоккейный турнир.

Источник: ХК «Сибирь»

Об этом сообщил генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов на пресс-конференции 15 апреля.

Крутохвостов отметил, что вопрос уровня турнира пока обсуждается. Организация турнира уровня КХЛ не представляется возможной, поэтому приоритетом является молодёжный или детский турнир.

«Начнём с хорошего детского турнира. Место ещё не уточнялось», — добавил генеральный директор.

Ранее Om1 Новосибирск сообщал об итогах сезона 2024/2025, которые подвело руководство клуба. Лев Крутохвостов признал, что сезон выдался непростым, однако игра команды и старт в плей-офф заслуживают более чем удовлетворительной оценки.