Турнир памяти тренера ХК «Сибирь» Тарасенко пройдёт в Новосибирске

Об этом сообщил генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов на пресс-конференции 15 апреля.
Крутохвостов отметил, что вопрос уровня турнира пока обсуждается. Организация турнира уровня КХЛ не представляется возможной, поэтому приоритетом является молодёжный или детский турнир.
«Начнём с хорошего детского турнира. Место ещё не уточнялось», — добавил генеральный директор.
Ранее Om1 Новосибирск сообщал об итогах сезона 2024/2025, которые подвело руководство клуба. Лев Крутохвостов признал, что сезон выдался непростым, однако игра команды и старт в плей-офф заслуживают более чем удовлетворительной оценки.