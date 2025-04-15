Дмитрий Орлов: «Раньше говорили “рекорд Гретцки”, теперь — “рекорд Овечкина”. Это дорогого стоит. Саша сделал что-то нереальное. За него переживал весь мир»

— У нас был выходной, поэтому смотрел дома, на диване — и, конечно, был очень рад за Сашу и его семью. Если бы он не забил «Айлендерс» — возможно, это случилось бы в следующей игре с нами, хотя не думаю, что многие мои партнеры по команде этого хотели. Ха-ха!