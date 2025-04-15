Дмитрий Орлов: «Раньше говорили “рекорд Гретцки”, теперь — “рекорд Овечкина”. Это дорогого стоит. Саша сделал что-то нереальное. За него переживал весь мир»

— Где ты смотрел рекордный матч Овечкина и какие эмоции испытал в тот момент?
— У нас был выходной, поэтому смотрел дома, на диване — и, конечно, был очень рад за Сашу и его семью. Если бы он не забил «Айлендерс» — возможно, это случилось бы в следующей игре с нами, хотя не думаю, что многие мои партнеры по команде этого хотели. Ха-ха!
Но все равно даже в групповом чате у нас ребята писали: он молодец, что побил этот рекорд.
Саша сделал что-то нереальное. Это какое-то безумие. Раньше никто даже не мог подумать, что кто-то к нему приблизится. И теперь люди будут гадать уже о том, сможет кто-то когда-то добраться до рекорда Овечкина или нет. Раньше говорили — «рекорд Гретцки», теперь будут — «рекорд Овечкина». Это дорогого стоит.
Я рад, что играл с ним в одной команде. За него переживала вся страна, да и вообще весь мир и не только хоккейный, — сказал защитник «Каролины» Дмитрий Орлов, ранее выступавший за «Вашингтон».