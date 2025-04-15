Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ефимова про секрет величия Овечкина: «Баланс между тренировками и пивом. Он на расслабоне. Много работает, но не зацикливается сильно»

6 апреля капитан Вашингтона Овечкин стал рекордсменом НХЛ по голам в регулярных чемпионатах, превзойдя достижение Уэйна Гретцки.

— В чем величие Овечкина?

— Узнать бы этот секрет. Он здоровый, сильный и целеустремленный. Также все в порядке с головой. Он на расслабоне, при том что все равно много работает, но не зацикливается сильно.

Думаю, это баланс между тренировками и пивом. Все правильно делает, — со смехом сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова.

Фетисов об Овечкине в баре перед «Бостоном»: «Когда я играл в НХЛ, в раздевалке стоял холодильник с пивом. У Александра могло быть безалкогольное».

Биомеханика Овечкина: как бросает лучший снайпер в истории.