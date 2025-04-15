Ефимова про секрет величия Овечкина: «Баланс между тренировками и пивом. Он на расслабоне. Много работает, но не зацикливается сильно»

— В чем величие Овечкина?
— Узнать бы этот секрет. Он здоровый, сильный и целеустремленный. Также все в порядке с головой. Он на расслабоне, при том что все равно много работает, но не зацикливается сильно.
Думаю, это баланс между тренировками и пивом. Все правильно делает, — со смехом сказала шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова.
Фетисов об Овечкине в баре перед «Бостоном»: «Когда я играл в НХЛ, в раздевалке стоял холодильник с пивом. У Александра могло быть безалкогольное».
Биомеханика Овечкина: как бросает лучший снайпер в истории.