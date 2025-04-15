Овечкин заработал 161,72 млн долларов за карьеру — больше всех в истории НХЛ. Кросби — 2-й с 155,89 млн, Малкин — 3-й с 146,87 млн (Metaratings)

Срок контракта игрока рассчитан до конца сезона-2025/26. Он получит еще 9 млн долларов. Таким образом, всего он заработает 170,72 млн долларов за карьеру по окончании этого контракта.
Вторым по доходам стал форвард «Питтсбурга» Сидни Кросби (155,89 млн; 173,29 млн по окончании контракта), третье место занимает Евгений Малкин (146,87 млн; 151,67 млн по окончании контракта).
Топ-10 выглядит следующим образом:
1. Александр Овечкин (161,72 млн; 170,72 млн по окончании контракта).
2. Сидни Кросби (155,89 млн; 173,29 млн).
3. Евгений Малкин (146,87 млн; 151,67 млн).
4. Анже Копитар (136,25 млн; 143.25 млн).
5. Яромир Ягр (135,88 млн).
6. Ши Уэбер (131,83 млн; 132,83 млн).
7. Винсент Лекавалье (129,86 млн; 133,38 млн).
8. Стивен Стэмкос (126,18 млн; 148,68 млн).
9. Кэри Прайс (123,55 млн; 131,05 млн).
10. Эрик Карлссон (122,43 млн; 138,93 млн).
Биомеханика Овечкина: как бросает лучший снайпер в истории.