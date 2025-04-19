Савар завершит карьеру после плей-офф-2025. Защитник «Монреаля» проводит 14-й сезон в НХЛ

В регулярном чемпионате в этом сезоне он набрал 15 (1+14) баллов в 75 играх при полезности −8.
В первом раунде плей-офф «Монреаль» сыграет с «Вашингтоном».
Савар сообщил руководству и своим товарищам по команде о своем решении в середине сезона, но публично объявил об этом только после тренировки «Канадиенс» в пятницу.
«Я просто понял, что мое тело больше не может делать то, что я делал раньше. Я уже несколько месяцев знаю, что это будет мой последний сезон», — сказал Дэвид Савар.
Савар — чемпион мира 2015 года в составе сборной Канады, обладатель Кубка Стэнли 2021 года в составе «Тампы».
Он набрал 242 (54+188) очка в 870 играх регулярного чемпионата и 16 (1+15) баллов в 57 играх плей-офф в карьере. Ранее он также играл за «Коламбус».