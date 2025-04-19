Барабанов об игре против «Динамо»: «Видим, что у них есть проблемы у ворот, когда шайба рядом отскакивает. В этом ключ к успеху»

— Мы не по свободному льду катаемся, соперник обороняется, блокирует клюшки, это не так просто сделать. Продолжим делать то же самое, но нужно побольше закрывать. Мы видим, что у них есть проблемы у ворот, когда шайба рядом отскакивает. В этом ключ к успеху.