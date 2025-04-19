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Барабанов об игре против «Динамо»: «Видим, что у них есть проблемы у ворот, когда шайба рядом отскакивает. В этом ключ к успеху»

— Счет в серии теперь 2:2, готовимся к следующей встрече.

— Команда была близка к камбэку в концовке, насколько обидно до него не дотянуть?

— Не сказал бы, что мы хорошо играли только в третьем периоде, весь матч у нас было преимущество. Отмененная шайба повлияла, преимущество было на нашей стороне.

Все молодцы, пластались, накрывали. Обидное поражение, но ничего страшного, это всего лишь одна игра, двигаемся дальше.

— Игра «Динамо» в Казани отличается от их игры в Москве?

— Нет, идет равная игра. Они строятся в средней зоне, потом мы. Все решают ошибки, соперник наказывает. Поэтому нужно минимизировать их.

— Почему «Динамо» уже второй матч подряд так хорошо реализует большинство?

— У них классное большинство, это не секрет. Мы разбираем соперника, но что-то не получается, надо дорабатывать в моментах.

— Почему команде не удается реализовать стопроцентные моменты?

— Мы не по свободному льду катаемся, соперник обороняется, блокирует клюшки, это не так просто сделать. Продолжим делать то же самое, но нужно побольше закрывать. Мы видим, что у них есть проблемы у ворот, когда шайба рядом отскакивает. В этом ключ к успеху.

— Поменялось «Динамо» с возвращением Подъяпольского в ворота?

— Не сказал бы, где-то нам надо проявить хладнокровие, взять все в свои руки и забить эти голы, — сказал форвард «Ак Барса» Александр Барабанов.