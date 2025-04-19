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Сергеев о том, что нужно «Динамо», чтобы обыграть «Ак Барс» в Москве: «Игровая дисциплина»

В серии 2-го раунда Кубка Гагарина между бело-голубыми и «Ак Барсом» (2−2) команды побеждают только в гостях.

Источник: Спортс"

— Что нужно забрать из этих двух выигранных матчей в Казани, чтобы наконец-то одержать победу в Москве?

— Прежде всего дисциплину, игровую дисциплину.

— «Ак Барс» очень хорошо начинает, особенно первые периоды. Насколько были к этому готовы?

— Конечно, были готовы, анализ проводим. Прошлую серию они хорошо начинали первые периоды. Но дисциплина в первом периоде нас сегодня подвела.

— «Динамо» изначально называли фаворитом. Потом счет стал 0−2, уже вас было сложно считать фаворитом. Можно ли сказать, что «Динамо» вновь может играть дома с позиции силы?

— Думаю, все эти слоганы — иллюзия чистой воды, — сказал защитник московского «Динамо».