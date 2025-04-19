Форвард «Трактора» Глотов о 3:2 в Минске: «На 0:8 в прошлой игре обращали меньше внимания, чем пресса. Понимали, что нужно выдержать натиск трибун и соперников в 1-м периоде»

"Прошлая игра нам не удалась. Но мы на нее обращали гораздо меньше внимания, чем пресса, особенно на счет (0:8). Все равно вели 2−1 в серии и прекрасно понимали, что нужно выйти, выдержать натиск трибун и соперников в первом периоде. Возвращаться домой при счете 3−1 — это то, что нас всех устраивает. Это была главная задача.