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Форвард «Трактора» Глотов о 3:2 в Минске: «На 0:8 в прошлой игре обращали меньше внимания, чем пресса. Понимали, что нужно выдержать натиск трибун и соперников в 1-м периоде»

Челябинский клуб ведет 3−1 в серии 2-го раунда Кубка Гагарина.

Источник: Спортс"

"Прошлая игра нам не удалась. Но мы на нее обращали гораздо меньше внимания, чем пресса, особенно на счет (0:8). Все равно вели 2−1 в серии и прекрасно понимали, что нужно выйти, выдержать натиск трибун и соперников в первом периоде. Возвращаться домой при счете 3−1 — это то, что нас всех устраивает. Это была главная задача.

Я решил рискнуть в эпизоде со вторым голом. Так получилось, что Робинсон был перед воротами, а Светлаков рядом. Я просто воспользовался, проехал вокруг ворот«, — сказал нападающий “Трактора”.