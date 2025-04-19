Сергачев, Кучеров и Проворов вошли в топ-10 по потерям шайбы в регулярке НХЛ. Никита стал лидером среди форвардов, Маккиннон — 2-й

Второе место занял защитник «Питтсбурга» Эрик Карлссон (140 в 82), третье — защитник «Эдмонтона» Эван Бушар (128 в 82).
В топ-5 также вошли защитник «Филадельфии» Трэвис Сэнхайм (127 в 82) и защитник «Юты» Михаил Сергачев (126 в 77).
Шестое место (и первое среди форвардов) занял Никита Кучеров из «Тампы» (122 в 78). На седьмом месте расположился форвард Нэтан Маккиннон из «Колорадо» (121 в 79).
Также в топ-10 вошли еще 3 защитника — Зак Веренски («Коламбус», 120 в 81), Иван Проворов («Коламбус», 120 в 82) и Виктор Хедман («Тампа», 119 в 79).
Отметим, что лидировавший в двух предыдущих сезонах форвард «Бостона» Давид Пастрняк на этот раз занял 12-е место (118 в 82).