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Давыдов о судействе в плей-офф КХЛ: «Нужно срочно что-то менять внутри корпуса. Арбитры выглядят запуганными, уходят от ответственности, сбрасывают ее на телевизор. Ломается ритм матчей»

Весь гладкий чемпионат были вопросы к судейству. Но у меня оставалась надежда, что в плей-офф оно все-таки соберется.

Оказался неправ — не только не собралось, но пошло по нисходящей. Полностью понимаю реакцию тренера «Салавата» Виктора Козлова. Козлов — отчасти наш [динамовский] воспитанник, спокойнейший парень, джентльмен. Если его так вывели из равновесия, то это о многом говорит.

— Что отметите в арбитраже?

— Неуверенность в своих действиях, бегающие глаза и постоянные просмотры. Все время ломается ритм матчей — как вчера в Казани или накануне в Москве на «Салавате».

Я не могу понять, откуда эта боязнь взять решение на себя. Правильно сказал лучший советский арбитр Юрий Карандин — если бы он в свое время так обслуживал, то был бы сразу уволен из профессии. А сегодня — полная безнаказанность, одни и те же лица делают одно и то же.

А ведь сегодня ребятам работать легче, чем полвека назад при Карандине. Уже не один главный арбитр, а два, плюс телеповторы с любых ракурсов. Все виды подстраховки!

— Почему у нас такое судейство?

— Нужно срочно что-то менять внутри корпуса. Арбитры выглядят запуганными, уходят от ответственности, сбрасывают ее на телевизор или на загадочную «военную комнату».

Еще очень мешают навести порядок комментарии в стиле «все хорошо, прекрасная маркиза». Тут впереди всех — отставной рефери Вайсфельд. Лично мне противно читать все эти оправдания «с одной стороны, с другой, с третьей». От такого замыливания проблемы со стороны заинтересованных и зависимых людей для КХЛ — только вред! — сказал трехкратный олимпийский чемпион.

«Судьи должны лучше работать — было безобразие». Тренер «Салавата» сгорел после матча со «Спартаком».

Вайсфельд о критике судей: «Удивляет, когда арбитры принимают правильные решения, а это вызывает негативную реакцию. Стыдно за людей, элементарных правил не знают».