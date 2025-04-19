Давыдов о судействе в плей-офф КХЛ: «Нужно срочно что-то менять внутри корпуса. Арбитры выглядят запуганными, уходят от ответственности, сбрасывают ее на телевизор. Ломается ритм матчей»

Я не могу понять, откуда эта боязнь взять решение на себя. Правильно сказал лучший советский арбитр Юрий Карандин — если бы он в свое время так обслуживал, то был бы сразу уволен из профессии. А сегодня — полная безнаказанность, одни и те же лица делают одно и то же.