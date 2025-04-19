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Каменский о клубе КХЛ в Армении: «Мы — Континентальная лига, название говорит о нашей открытости к командам из других стран. Нужно смотреть, выполняют ли они все условия по регламенту»

Нужно смотреть, выполняют ли они все условия по регламенту в КХЛ. Если у них с этим нет проблем, то почему нет?

Мы — Континентальная лига, название все говорит о нашей открытости к новым командам из других стран.

Мы готовы к команде из Армении в КХЛ, но для этого должны быть выполнены условия в регламенте и гарантии", — сказал вице-президент лиги по развитию.

Отметим, что в этом году сборная Армении впервые с 2010 года вернулась в турниры под эгидой ИИХФ. В Ереване проходит чемпионат мира в четвертом дивизионе.

Экс-глава ИИХФ Фазель предложил создать клуб КХЛ в Армении: «Команда в Ереване — почему нет? Отличный способ представлять страну — игроки из Северной Америки и России».