Каменский о клубе КХЛ в Армении: «Мы — Континентальная лига, название говорит о нашей открытости к командам из других стран. Нужно смотреть, выполняют ли они все условия по регламенту»

Нужно смотреть, выполняют ли они все условия по регламенту в КХЛ. Если у них с этим нет проблем, то почему нет?