Среднее число бросков на команду за игру в сезоне НХЛ (28,3) — минимальное за 21 год. Среднее число попыток игры в большинстве (2,71) — минимальное за время учета

Среднее число бросков в створ на одну команду за матч — 28,3 — стало минимальным с сезона-2003/04 (тогда показатель составил 28,05). В прошлом сезоне аналогичный показатель составлял 30,3 броска.
Самыми бросающими командами сезона стали «Эдмонтон» (32 в среднем за игру), «Каролина» (31,7) и «Флорида» (31,6). Меньше всех бросали «Чикаго» (24,5), «Ванкувер» (25,5) и «Монреаль» (25,6).
Кроме того, команды стали меньше играть в большинстве.
Среднее число попыток реализации большинства на одну команду за матч — 2,71 — стало минимальным за время учета показателя (с сезона-1963−64). В прошлом сезоне аналогичный показатель составлял 3,02 попытки.
Средняя результативность в регулярке НХЛ (6,02 гола за игру) стала худшей за 4 последних сезона. Ни одна команда не забросила 300 шайб.