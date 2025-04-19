Фетисов об Овечкине и патриотизме: «Если Трамп и вся столица США о нашем парне русском говорят, и когда он забил и сказал: “Мы, Россия, наконец-то это сделали”, о чем разговор вообще?&raq

— Мне уже не раз задавали вопрос про патриотизм. Здесь как раз патриотизм — самое главное. Если уже Трамп об этом говорит, если в честь нашего парня русского, там какой-то праздник в Вашингтоне, столице США, уже объявили. Если весь город о нашем парне русском говорит, и когда он в конце забил и сказал: «Мы, Россия, наконец-то это сделали», о чем здесь разговор-то вообще?