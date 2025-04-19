Сергей Федотов о стиле «Локомотива»: «Симпатизирую Никитину, но никогда не соглашусь с его моделью. Мне не кажется, что она несет много полезного для развития российского хоккея»

— У него прекрасное чувство юмора, он очень много улыбается. Очень начитанный, с ним можно говорить не только о хоккее, а о чем угодно. Но нельзя сказать, что он прям рубаха-парень. Игорь немногословный, внимательный, он чаще всего слушает, чем говорит. Главный тренер — это своего рода набор навыков и человеческих качеств, и когда они сходятся, получается хороший тренер. У Игоря это точно есть.