Сергей Федотов о стиле «Локомотива»: «Симпатизирую Никитину, но никогда не соглашусь с его моделью. Мне не кажется, что она несет много полезного для развития российского хоккея»

— У него прекрасное чувство юмора, он очень много улыбается. Очень начитанный, с ним можно говорить не только о хоккее, а о чем угодно. Но нельзя сказать, что он прям рубаха-парень. Игорь немногословный, внимательный, он чаще всего слушает, чем говорит. Главный тренер — это своего рода набор навыков и человеческих качеств, и когда они сходятся, получается хороший тренер. У Игоря это точно есть.
Он очень сильный аналитик, всегда все наблюдает. У меня к нему большие человеческие симпатии, но я никогда не соглашусь с той игровой моделью, которую он ставит. Вот с точки зрения эстетического зрелища это совсем не мой хоккей. Но если «Локомотив» выиграет в этом сезоне, значит, эта модель рабочая и приносит успех.
— А не найдется в этом сезоне такая же команда, как «Металлург», которая остановит «Локомотив»?
— Скажу немножко крамольную мысль. От души всем желаю удачи, потому что если человек работал и добился успеха, значит он этого заслужил. Но мне не кажется, что для развития российского хоккея такая модель несет много полезного. Этот стиль игры ближе к финскому.
Но опять же это имеет место быть, в «Локомотиве» у Никитина получается, и очень здорово, — сказал комментатор и бывший скаут сборной России.