Защитник «Тампы» Макдона возглавил топ игроков с лучшей полезностью в сезоне НХЛ («+43»). Протас с «+40» — 3-й, Марченко с «+29» — 18-й и лучший среди россиян

Среди россиян лучший показатель у форварда «Коламбуса» Кирилла Марченко («+29», 18-е место в общем зачете). Второе место разделили защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков и форвард «Вегаса» Иван Барбашев (у обоих по «+26»).