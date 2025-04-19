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Защитник «Тампы» Макдона возглавил топ игроков с лучшей полезностью в сезоне НХЛ («+43»). Протас с «+40» — 3-й, Марченко с «+29» — 18-й и лучший среди россиян

35-летний защитник «Тампы» завершил регулярный чемпионат с показателем полезности «+43». Он провел все 82 игры.

Второе место в списке занял защитник «Вегаса» Брэйден Макнэбб с «+42». Третье — форвард «Вашингтона» Алексей Протас с лучшим показателем среди представителей своего амплуа («+40»).

В топ-5 также вошли форварды Арттури Лехконен («Колорадо», «+36») и Уоррен Фогеле («Лос-Анджелес», «+36»).

Среди россиян лучший показатель у форварда «Коламбуса» Кирилла Марченко («+29», 18-е место в общем зачете). Второе место разделили защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков и форвард «Вегаса» Иван Барбашев (у обоих по «+26»).

Также в топ-5 среди россиян вошли защитник «Бостона» Никита Задоров («+25») и форвард «Тампы» Никита Кучеров («+22»).

Бедард и Стэмкос вошли в топ-6 игроков с худшей полезностью в сезоне НХЛ. 3 хоккеиста «Сан-Хосе» — в топ-9.