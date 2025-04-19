Среднее число голов в пустые ворота в сезоне НХЛ (0,4 за игру) стало рекордным за всю историю лиги. Рантанен и Хэйгл забили по 9, повторив рекорд Буре и Овечкина

В 1312 играх в регулярном чемпионате было забито 519 таких голов (0,4 в среднем). Это рекордный показатель за всю историю лиги.
Прошлый рекорд был установлен в сезоне-2021/22 (0,36).
В этом сезоне чаще всех в пустые ворота забивали «Тампа» и «Колорадо» (по 27 шайб), реже всех — «Чикаго» (8) и «Сан-Хосе» (6).
Среди игроков лучший результат у Микко Рантанена («Колорадо», «Каролина», «Даллас») и Брэндона Хэйгла («Тампа») — по 9 голов в пустые ворота.
Они повторили рекорд лиги по числу таких голов за один сезон, установленный Павлом Буре (1999/00, «Флорида») и повторенный Александром Овечкиным (2021/22, «Вашингтон»).
У Овечкина — рекордсмена НХЛ по общему числу голов в пустые ворота (65) — в минувшей регулярке их было 8.