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Среднее число голов в пустые ворота в сезоне НХЛ (0,4 за игру) стало рекордным за всю историю лиги. Рантанен и Хэйгл забили по 9, повторив рекорд Буре и Овечкина

В завершившейся регулярке НХЛ стали чаще забивать в пустые ворота.

В 1312 играх в регулярном чемпионате было забито 519 таких голов (0,4 в среднем). Это рекордный показатель за всю историю лиги.

Прошлый рекорд был установлен в сезоне-2021/22 (0,36).

В этом сезоне чаще всех в пустые ворота забивали «Тампа» и «Колорадо» (по 27 шайб), реже всех — «Чикаго» (8) и «Сан-Хосе» (6).

Среди игроков лучший результат у Микко Рантанена («Колорадо», «Каролина», «Даллас») и Брэндона Хэйгла («Тампа») — по 9 голов в пустые ворота.

Они повторили рекорд лиги по числу таких голов за один сезон, установленный Павлом Буре (1999/00, «Флорида») и повторенный Александром Овечкиным (2021/22, «Вашингтон»).

У Овечкина — рекордсмена НХЛ по общему числу голов в пустые ворота (65) — в минувшей регулярке их было 8.