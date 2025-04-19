Курдин о 3-м «Арт Росс Трофи» Кучерова: «Рекорд Овечкина и достижение Никиты — совершенно разные вещи. Александр — снайпер, он всю жизнь шел к этому, добился, молодец»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в рамках регулярок.
"Рекорд Овечкина и достижение Кучерова — совершенно разные вещи. Как они хоккеисты совершенно разные, так же и достижения у них разные.
У каждого рекорда свой должен быть человек. Они разные. Овечкин — снайпер, он всю жизнь шел к этому, добился, молодец", — сказал заслуженный тренер России, работавший с Кучеровым в детском хоккее.
Губерниев о 3-м «Арт Росс Трофи» Кучерова: «Хет‑трик наград вполне сравним с рекордом Овечкина. Не случайно статус бомбардира котируется выше снайпера».