Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курдин о 3-м «Арт Росс Трофи» Кучерова: «Рекорд Овечкина и достижение Никиты — совершенно разные вещи. Александр — снайпер, он всю жизнь шел к этому, добился, молодец»

Форвард «Тампы» Никита Кучеров в 3-й раз за карьеру выиграл «Арт Росс Трофи» — приз лучшему бомбардиру регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: Спортс"

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в рамках регулярок.

"Рекорд Овечкина и достижение Кучерова — совершенно разные вещи. Как они хоккеисты совершенно разные, так же и достижения у них разные.

У каждого рекорда свой должен быть человек. Они разные. Овечкин — снайпер, он всю жизнь шел к этому, добился, молодец", — сказал заслуженный тренер России, работавший с Кучеровым в детском хоккее.

Губерниев о 3-м «Арт Росс Трофи» Кучерова: «Хет‑трик наград вполне сравним с рекордом Овечкина. Не случайно статус бомбардира котируется выше снайпера».